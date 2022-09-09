В Дії запрацювала функція про яку давно просили українці

Дія розширила перелік послуг для українців. Відтепер, щоб зареєструвати відносити у РАЦСі не потрібно брати із собою паспорти. Можна просто взяти із собою смартфон із встановленим додатком, та показати свої онлайн-документи. Процедура ідентифікації займе всього кілька хвилин. Про це офіційно повідомив Михайло Федоров.





Від початку війни в Україні зареєстровано понад 103 тисячі шлюбів. Серед нових сімейних пар багато тих, хто залишив території країни де ведуться бойові дії. Вони втратили документи, відновлення їх займе певний час. Тому така послуга у мобільному аплеті допоможе людям не чекати тижні та місяці.

Розлучатись люди стали рідше. Про це повідомили у Міністерстві Юстиції. За перше півріччя 2022 року розлучились лише 7632 пари, що майже вдвічі менше у порівнянні із 2021 роком.

Дія та укладення шлюбу — як це працює

«Держава і Я» звільнила українців від виснажливої бюрократії. Це перша у світі подібна програма, яка спростила порядок отримання довідок. Не потрібно завжди тримати при собі основні документи: паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення водія тощо. Щоб нова функція стала доступною, необхідно встановити останню версію ДіЯ, або ж оновити додаток. Усім, хто планує вступити у шлюб потрібно виконати наступні дії:

Піти до РАЦСу.

Відкрити застосунок та клікнути на паспорт.

Клікнути на штрихкод.

Далі робітник РАЦС просканує код для підтвердження запиту у додатку ДіЯ і все готово. Можна не показувати паспорт-книжку, не брати із собою ID-картку. Це зручно та практично, адже цифрові документи мають ту ж саму юридичну силу.

Шлюби під час війни в цілому вкладати стало легше. По-перше, можна не очікувати місяць, перш ніж можна буде узаконити відносини. По-друге, військовим дозволено одружуватись у режимі онлайн.