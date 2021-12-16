Геймери майють можливість перенести себе в STALKER 2

Компанія GSC Game World, що розробляє шутер, анонсувала STALKER’s Metaverse. Цей метавсесвіт буде працювати на базі технології блокчейн, щоб дозволити спільноті володіти частиною гри. Про це пише The Verge.





Зокрема, користувачі матимуть можливість заробляти спеціальні NFT-токени, які відповідатимуть внутрішньоігровим предметам та «NPC-металюдям». Ідея пов’язаного NFT полягає в тому, щоб дати його власнику право відтворити свою особу у грі через одного з NPC. Для цього людині потрібно буде прийти в студію для детальної процедури сканування і після цього дочекатися, коли вона з’явиться в ігровому світі як один з персонажів.

Як виглядає процес додавання людей у ​​гру за допомогою фотограмметрії, ви можете побачити тут:

Можливість придбати в рамках аукціону першої «металюдини» з’явиться в січні. При цьому розробники відзначають, що токени ніяк не вплинуть на процес гри – ніяких додаткових переваг у гравців, що володіють NFT-токенами, не з’явиться.

Нагадаємо, STALKER 2 вийде 28 квітня 2022 року, принаймні так стверджують розробники. Тайтл випустять на ПК та Xbox Series X/S. Також гра з першого дня буде доступна за підпискою Game Pass. Згодом вона з’явиться на інших платформах.