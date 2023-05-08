WhatsApp може повністю піти з однієї європейської країни

Британський уряд ризикує увійти до фази відкритого протистояння з месенджером WhatsApp, внаслідок якого сервіс може повністю піти з країни. Про це повідомляє газета Guardian .

Проблема криється в новому законі, який зобов’яже всі месенджери у Великій Британії застосувати таку політику модерації, яку неможливо впровадити за наявності в сервісі наскрізного шифрування, яке захищає листування користувачів. Глава WhatsApp Вілл Кеткарт раніше прямо заявив про те, що його месенджер не підпорядковуватиметься новим правилам і швидше всього покине британський ринок.

Британські законодавці закликали уряд серйозно поставитися до цієї заяви. «Ці сервіси, зокрема WhatsApp, просто підуть із країни. Це не просто загроза для будь-кого. Спричиняючи серйозний тиск на ці платформи і змушуючи їх сканувати листування користувачів, ми повинні пам’ятати, що вони є світовими сервісами. Їхні системи працюють для мільярдів людей по всьому світу, і вони не наражатимуть їх на ризик компрометації заради відносно невеликого британського ринку», — заявила член Палати лордів Клер Фокс.