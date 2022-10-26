Приват24 розширив можливості для переказу коштів

Державний банк ПриватБанк зробив можливим переказ грошей на картки національної платіжної системи «Простір» в інші фінансові установи. Здійснити переказ можна через мобільний додаток «Приват24».

НЦП «Простір» працює згідно з міжнародними стандартами. Через неї можна здійснювати розрахунки за товари та послуги, переказувати гроші на рахунки різних банків за допомогою електронних платіжних засобів. Раніше ПриватБанк співпрацював лише з Union Pay, Visa та MasterCard Inc. Новий сервіс дасть більше можливостей клієнтам банка.

Якщо клієнт ПриватБанк користується 2Р2 переказами з картки на картку, то може додати карту «Простір» до гаманця в особистому кабінеті Приват24. У web-версії скористатись системою платежів скористатись зможуть не лише клієнти банку. А це значить, що людина, яка не є клієнтом банка, може прийти до найближчого відділення та відправити гроші, так само інша людина може прийти з паспортом та кодом, щоб його отримати.

У травні 2022 року було запущено пілотний проєкт емісій «простір», а вже після успішної інтеграції система запрацювала на повну. Оформити платіжну картку «Простір» можна було у відділеннях банку у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та Тернопільській областях.

Тепер же їх випускатиме і ПриватБанк для отримання пенсійних, соціальних та інших видів виплат. Він і так є найбільшим банком-емітентом платіжних карток. Така інтеграція лише покращить економічне становище обох установ. Послугою можуть скористатись внутрішньо переміщенні особи. Такий проєкт співпраці державного банку та роздрібного став важливим внеском у розвиток економіки України під час війни.

Сьогодні відомо про співпрацю цих двох установ над ще одним проєктом, а саме 3Д технологія Secure версії 2.2.0. наразі йде активне впровадження технології.