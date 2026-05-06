Microsoft дозволить встановлювати оновлення Windows 11 без перезавантаження ПК

Компанія Microsoft почала вирішувати одну з найбільш дратівливих проблем операційної системи Windows 11. Відтепер система навчилася встановлювати оновлення безпеки без обов’язкового перезавантаження комп’ютера, хоча й з деякими нюансами.

Як працює нова технологія

Функція під назвою Hotpatch («гаряче виправлення») використовує оперативну пам’ять для оновлення системного коду замість традиційного внесення змін безпосередньо у файли на диску. Завдяки цьому виклики «непропатченої» функції автоматично перенаправляються на вже виправлену версію. Такий підхід дозволяє встановлювати апдейти “на льоту”, не перериваючи роботу ОС перезавантаженням.

Для кого це працюватиме

Хоча Microsoft позиціює Hotpatch переважно як рішення для корпоративних мереж, ця функція стане справжнім порятунком і для звичайних власників домашніх ПК. Адже саме вони часто стикаються з раптовим і тривалим оновленням системи у найбільш невідповідний для цього момент.

Новий графік оновлень

У компанії попереджають, що повністю уникнути перезапусків системи не вдасться: базові та щоквартальні накопичувальні оновлення все одно вимагатимуть класичного перезавантаження ПК. Проте тепер це відбуватиметься значно рідше.

За новою схемою, протягом року виходитимуть:

4 класичні патчі (потребуватимуть перезавантаження);

(потребуватимуть перезавантаження); 8 «гарячих» патчів (встановлюватимуться фоново, без перезавантаження).

Функцію Hotpatch буде активовано за замовчуванням для пристроїв під управлінням Windows 11 версії 24H2 та новіших із увімкненою службою VBS. Розгортання цього нововведення відбуватиметься поступово.