Нова функція Android заощадить до 60% пам’яті на вашому смартфоні

Пам’ять смартфонів забивається досить швидко, а регулярно проводити чищення більшості власників лінь. Так що рано чи пізно настає момент, коли доводиться судомно думати, які програми можна видалити, а які краще залишити.

Google анонсувала нову функцію, яка дозволить відстрочити цей момент. З нею програми, які використовують рідко, автоматично архівуватимуться. У стислому вигляді вони почнуть займати набагато менше місця, при цьому з пристрою нікуди не втечуть – за необхідності будь-який додаток можна оперативно розархівувати та запустити.

Функція працюватиме наступним чином:

Як тільки користувач спробує встановити нову програму з Google Play на смартфон, у якого закінчується вільна пам’ять, з’явиться вікно з пропозицією включити автоматичне архівування. Програми, що не використовуються раніше, встановлені користувачем, почнуть архівуватися. Щоб не заплутатися, всі стислі програми позначатимуться в інтерфейсі піктограмою хмари.

Нова функція інтегрується в Google Play і стане доступною в одному з найближчих оновлень Android. За словами розробників, вона допоможе звільнити до 60% пам’яті, яку займають програми.