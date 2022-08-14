У Приват24 з’явилися нові функції, на які давно чекали українці

Державний ПриватБанк оновив свій веб-версію додатку Приват24. У серпні там з’явилася низка функцій, які значно спростять українцям життя. Однією з найбільш затребуваних нових послуг стала можливість оформлення страховки «Зелена карта» для виїзду за кордон. Про це стало відомо із заяви прес-служби банку.





Автоцивілку, необхідну українцям для перетину кордону на власному транспортному засобі, у Приват24 можна оформити лише за кілька хвилин. Термін дії полісу «Зелена карта» складатиме від 15 діб до 1 року, залежно від побажань клієнта.

Окрім автострахування до функціоналу Приват24 додали ще кілька нових послуг. Зокрема фрілансери, що користуються для платіжною системою Payoneer, отримали можливість виставляти своїм контрагентам інвойси просто у веб-версії банківського додатку.

Натомість найменші клієнти Привату, що користуються «картками Юніора», тепер можуть змінити на них встановлену раніше суму ліміту. Для цього їм потрібно буде залишити спеціальну заявку, скориставшись меню «Гаманець». Після чого запит на збільшення ліміту карти отримають на підтвердження їхні батьки.

Торкнулися оновлення й популярної послуги «Зробив-заробив», за допомогою якої батьки можуть сплачувати своїм дітям певні суми за виконані завдання. Тепер ця послуга доступна й у веб-версії додатку ПриватБанку. Як тільки у Приват24 з’являється підтвердження про виконання завдання, винагорода за нього зараховується на «картку Юніора».

Нагадаємо, що у ПриватБанку нещодавно почалася акція для українців, які отримують фінансову допомогу від міжнародних організацій. ЇЇ співорганізатором стала платіжна система Mastercard. Триватиме акційний період з 1 серпня поточного року до 31 січня 2023 року. За цей час учасники мамимуть можливість стати власниками подарунків на загальну суму 5 млн грн. Серед них поповнення мобільного рахунку на суму 50 грн та сертифікати giftmall для придбання товарів на 5 тис. грн кожен.