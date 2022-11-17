Xiaomi анонсувала MIUI 14. Якою буде головна фішка нової прошивки?

З моменту виходу MIUI 13 минуло трохи більше року, і сьогодні Xiaomi нарешті анонсувала нову версію своєї фірмової операційної системи – MIUI 14. Щоправда, інформації про реліз поки що мало, китайська компанія продемонструвала логотип, назвала головну фішку MIUI 14 і позначила туманну дату релізу у вигляді обіцянки “швидко”.

Xiaomi пояснює, що метою компанії було створити продуктивний та легкий інтерфейс для мобільних пристроїв. “Це буде найплавніша ОС, яку ми коли-небудь робили”, – заявив директор з розробки MIUI Джин Фан. На цьому загалом усе. Однак дещо про новинку ми вже знаємо напевно, а ще дещо спливало у вигляді інсайдів та чуток.

Достеменно відомо, що MIUI 14 буде базуватися на Android 13, тому логічно припустити, що вона успадкує більшу частину нововведень, що увійшли до цієї версії ОС. Здебільшого це покращення інтерфейсу та безпеки. Напевно, не обійдеться без оновлення фірмових додатків Xiaomi, а також нових функцій (наприклад, просунута інтеграція між різними пристроями).

Що стосується чуток, то найгучніший із них — це відмова від реклами . Нібито Xiaomi планує «випиляти» набридливі рекламні блоки зі своїх додатків, утиліт та оболонки у MIUI 14. Звучить обнадійливо. Навіть надто обнадійливо, щоб виявитися правдою. Але як воно буде насправді, дізнаємось лише на офіційній презентації.