Камера Samsung Galaxy S25 Ultra починає тремніти після встановлення оновлення

Власники флагмана Galaxy S25 Ultra зіткнулися з черговою проблемою — камера почала трястися. Проблема виникла після встановлення прошивки G928U1UEU2BXF7 з One UI 7.

На відео, опублікованих в X і Reddit, видно, як під час зйомки зображення помітно тремтить. Деякі чують слабкий дзижчання, а скидання налаштувань камери і системи не допомагає — можливо, проблема криється в апаратній частині, особливо в надширококутному модулі без OIS.

Samsung поки офіційно не визнала дефект, але в окремих випадках пропонує заміну модуля по гарантії. Судячи з відгуків, це стосується не тільки S25 Ultra, але і попередніх моделей, включаючи S24 Ultra.

Швидше за все, Samsung випустить окремий патч або почне офіційну заміну модулів.