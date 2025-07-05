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Камера Samsung Galaxy S25 Ultra починає тремніти після встановлення оновлення
Власники флагмана Galaxy S25 Ultra зіткнулися з черговою проблемою — камера почала трястися. Проблема виникла після встановлення прошивки G928U1UEU2BXF7 з One UI 7.
На відео, опублікованих в X і Reddit, видно, як під час зйомки зображення помітно тремтить. Деякі чують слабкий дзижчання, а скидання налаштувань камери і системи не допомагає — можливо, проблема криється в апаратній частині, особливо в надширококутному модулі без OIS.
Samsung поки офіційно не визнала дефект, але в окремих випадках пропонує заміну модуля по гарантії. Судячи з відгуків, це стосується не тільки S25 Ultra, але і попередніх моделей, включаючи S24 Ultra.
Швидше за все, Samsung випустить окремий патч або почне офіційну заміну модулів.