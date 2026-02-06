У налаштування диска — тільки з дозволом: нові правила Windows 11

У попередньому оновленні Windows 11 (патч KB5074105) Microsoft без зайвого розголосу впровадила новий механізм безпеки. Тепер доступ до розділу «Сховище» в параметрах системи захищено додатковим бар’єром — вікном контролю облікових записів (UAC).

Щоб відкрити налаштування дисків або очистити пам’ять, користувачу доведеться підтвердити наявність прав адміністратора. Якщо на комп’ютері використовується єдиний обліковий запис із повним доступом, достатньо просто натиснути кнопку підтвердження. Однак для стандартних облікових записів (наприклад, на робочих чи сімейних ПК) система вимагатиме ввести пароль адміністратора. Без цього переглянути стан пам’яті чи змінити налаштування буде неможливо.

Головна мета нововведення — захистити важливі системні параметри та файли від випадкового видалення чи несанкціонованих змін. Експерти зазначають, що це підвищує безпеку, проте може викликати плутанину серед менш досвідчених користувачів.

Оновлення також принесло незначну помилку: з сучасного меню налаштувань зникли деякі пункти для видалення старих оновлень Windows та драйверів. Наразі ці файли можна видалити лише через класичну утиліту «Очищення диска». Очікується, що нові правила доступу стануть частиною стабільних збірок Windows 11 у найближчих пакетах оновлень.