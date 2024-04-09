Інші пристрої на Android знайдуть ваш смартфон, якщо він зникне

Компанія Google анонсувала функцію Find My Device для пошуку загублених пристроїв, яка працюватиме аналогічно службі Apple Find My, відомої також як “Локатор”. Сервіс Google дає змогу відстежувати місце розташування смартфонів навіть без підключення до інтернету, повідомляє портал 9to5Google.

Технологію вперше було представлено на щорічній конференції Google I/O у 2023 році. Вона заснована на принципі взаємодії Android-смартфонів між собою для визначення місця розташування втрачених гаджетів. Система працює таким чином, що кожен пристрій здатний виявляти сигнали інших гаджетів через Bluetooth і передавати зашифровані дані про місцезнаходження в сервіс Google для подальшого відображення на онлайн-карті.

Крім того, фірмові смартфони Google Pixel 8 і 8 Pro можуть відправляти сигнал SOS навіть у вимкненому стані завдяки резервному живленню Bluetooth-модуля. Це значно спрощує процес пошуку пристроїв, які були втрачені або вкрадені.

Наразі новий сервіс запущений тільки в США і Канаді, але найближчим часом функція запрацює і в інших країнах. Разом з тим до сервісу підключаться трекери Chipolo і Pebblebee, а також пристрої від JBL і Sony. До кінця року підтримку Find My Device отримають гаджети Motorola, Jio і Eufy, а також розумні дисплеї Google Nest Hub, які допоможуть у пошуку пристроїв у межах будинку.

Google підкреслює, що новий сервіс розроблено з урахуванням конфіденційності та безпеки, обмежуючи частоту запитів місця розташування, щоб запобігти можливості його використання для стеження. Сервіс буде сумісний з пристроями на базі Android 9 і новіших версій операційної системи.