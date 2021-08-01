Цей чудо-додаток стане в нагоді, якщо на вашому смартфоні завжди бракує пам’яті

Сьогодні поговоримо про одну чудову програму, яка створена для вирішення двох проблем: вона визначає, куди пропадає місце на телефоні (які саме додатки згенерували тони сміття, через що ваш телефон щотижня “кричить”, що “Закінчується вільне місце”), і очищує ваш телефон від кеша, тимчасових і залишкових файлів, що допоможе очистити зайві 0,5-1,5 ГБ пам’яті.





Програма “Диски” поширюється абсолютно безкоштовно, вона повністю переведена на російську мову (ну як “переведена”? Розробника звуть Антон Потапович) і доступна для завантаження з магазину Google Play – посилання, як завжди, в самому кінці статті. Не поспішайте пролистувати, матеріал буде коротким і дуже корисним.

Стартовий екран програми. Дуже сильно нагадує інтерфейс аналогічної програми для Windows | WinDirStat – це, до речі, комплімент.

Головний екран поділений на кілька розділів (жирним шрифтом будуть виділені ті розділи, які нам потрібні для реалізації заявленої в заголовку теми):

“Категорії файлів” – всі файли розбиті на декілька категорій, наприклад, відео, музика, архіви, CAD документи і т.д. Відразу стає зрозумілим, скільки місця йде на фільми і серіали, скільки займають програми (категорія “інше”) і т.д. Пройшовши в категорію, ви бачите окремі файли, розташовані за розміром (від більшого до меншого).

“Мої диски” – тут можна очистити кеш додатків. Також вам показується кругова діаграма, де наочно продемонстровано, скільки місця на телефоні вільно, а скільки зайнято різними типами файлів.

“Діаграма диска” – те ж саме, тільки це інтерактивна діаграма. Тицьнувши пальцем, наприклад, на шматочок “піци” з назвою Games, ви побачите її “начинку”, ігри, і скільки місця вони займають на вашому телефоні.

“Файли директорії” – тут можна подивитися, скільки місця займає та чи інша папка. Це наш основний інструмент. Наприклад, зайшовши в папку “data”, ви зможете побачити, скільки тимчасових файлів було створено в тій чи іншій програмі. Якщо зайти “всередину” програми Viber через утиліту “Диски”, ви побачите, скільки місця займає кеш груп, на які ви підписані (.public_cache), або скільки ви накачали собі кастомних обкладинок для чатів (.backgrounds), як багато місця займають мініатюри переданих / прийнятих зображень (.thumbnails) і т.д.

Ми не кажемо, що вам треба буде перевіряти кожен додаток або папку – ні! Програма влаштована таким чином, щоб наочно вам продемонструвати надмірно роздуті додатки або папки. Є програми (найчастіше цим грішать безкоштовні додатки та ігри), які постійно викачують з інтернету трафік: рекламні оголошення, банери і т.п. Але після показу їх вам, програма не видаляє завантажені дані. А так як ці файли визначаються різними “чистильниками” як частина даних програми – вони їх теж не видаляють. І таким чином деякі програми можуть накопичити до 1,5-2 ГБ абсолютно непотрібного сміття всього за півроку. Утиліта “Диски” допоможе їх побачити!

“Швидкий пошук” – тут виводяться всі файли, які є на телефоні з позначенням типу файлу, а також тегом програми або видавця, що їх створили.

Файли розміщуються від самого “товстого” і до самого легкого. Як зрозуміло з назви, щоб простіше було орієнтуватися в різноманітті інформації, вам буде доступний пошук по типу файлу і тегу видавця / програми.

Порядок дій наступний: заходимо в “Мої диски” і чистимо кеш. Далі переходимо у вкладку “Категорії фалів” і дивимося, як багато у вас різних типів файлів – якщо нічого не викликає підозри, то переходимо у вкладку “Файли директорії” і перевіряємо розміри додатків, звертаємо увагу на найбільш “товсті” папки. Програма дозволяє не тільки переглядати файли, але і тут же видалити їх (і папки) – для цього просто утримуйте палець на непотрібному файлі.

Посилання на диво додаток “Диски” (магазин Google Play):https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobile_infographics_tools.mydrive&hl=ru&gl=US