OnePlus почала оновлювати смартфони до Android 17: список моделей, які вже отримують нову систему

OnePlus розпочала масштабне оновлення програмного забезпечення раніше запланованого терміну. Спочатку компанія збиралася випустити стабільну версію Android 17 наприкінці жовтня, проте перші пристрої почали отримувати її вже 22 жовтня 2026 року. Головна особливість оновлення полягає в переході з фірмової оболонки OxygenOS на ColorOS 17, яку розробляє компанія OPPO.

Нове програмне забезпечення отримало перероблені анімації, оновлену панель швидких налаштувань, покращене керування оперативною пам’яттю та додаткові функції штучного інтелекту. Виробник також заявляє про оптимізацію енергоспоживання та стабільнішу роботу застосунків. Водночас доступність окремих можливостей залежатиме від конкретної моделі смартфона та регіону.

Які смартфони OnePlus уже отримують Android 17

Станом на 28 жовтня компанія підтвердила початок поширення стабільної ColorOS 17 для шести пристроїв. Першими оновлення отримали флагманський OnePlus 15 та планшет OnePlus Pad 4, після чого до переліку додалися моделі серій OnePlus 13 і 15R.

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Модель Перші підтверджені регіони Версія оновлення OnePlus 15 Індія, Північна Америка 17.0.0.102 OnePlus 15R Індія 17.0.0.106 OnePlus 13 Індія 17.0.0.102 OnePlus 13s Індія 17.0.0.101 OnePlus 13R Індія 17.0.0.105 OnePlus Pad 4 Індія, глобальна версія 17.0.0.101

Наведені номери стосуються перших підтверджених збірок для відповідних регіонів. Повні позначення прошивок можуть відрізнятися залежно від модифікації пристрою.

Варто враховувати, що початок поширення оновлення не означає його одночасної доступності для всіх власників зазначених моделей. OnePlus випускає програмне забезпечення партіями, поступово розширюючи кількість користувачів. Тому навіть два однакові смартфони можуть отримати Android 17 з різницею в кілька днів або тижнів.

Коли Android 17 отримають інші OnePlus

У листопаді компанія планує розширити поширення ColorOS 17 на OnePlus Open, OnePlus 12, Nord 6, Nord CE6 та Pad 3. У грудні оновлення очікується для OnePlus 12R, OnePlus 11, Nord 5 та низки інших моделей. Завершити основний етап переходу виробник розраховує протягом першого кварталу 2027 року.

Особливої уваги заслуговує відмова від OxygenOS як основної оболонки для нових великих оновлень. Компанія об’єднує програмні рішення з OPPO, однак власникам наявних пристроїв обіцяють можливість самостійно вирішувати, чи переходити на ColorOS. Старіші смартфони, які не входять до переліку сумісних із Android 17, продовжать отримувати передбачені виробником оновлення безпеки.

Як перевірити, чи доступне Android 17 на вашому OnePlus

1. Перевірка оновлення

Відкрийте «Налаштування» → «Про пристрій» → «OxygenOS» або «ColorOS» і натисніть перевірку оновлень. На деяких версіях меню шлях виглядає як «Налаштування» → «Система й оновлення» → «Оновлення програмного забезпечення».

2. Якщо оновлення не знаходиться

Переконайтеся, що смартфон підключений до інтернету, а поточні оновлення системи вже встановлені. Якщо Android 17 не пропонується, найімовірніше, його черга для вашої регіональної версії ще не настала.

3. Чи варто встановлювати бета-версію

У меню оновлень окремих моделей може бути розділ «Бета-програма». Він дозволяє випробувати програмне забезпечення раніше, але тестові збірки можуть містити помилки. Для основного смартфона краще дочекатися стабільної версії.

Перед встановленням великого оновлення рекомендується створити резервну копію важливих даних і зарядити акумулятор щонайменше до 50%. Власникам OnePlus в Україні також варто звертати увагу на регіональну версію пристрою: підтвердження випуску прошивки в Індії не гарантує, що вона вже доступна для європейських моделей.