Motorola відкрила бета-тест Android 17 для 14 смартфонів. Чи є серед них ваш і хто зможе потрапити в програму

Motorola продовжує розгортати Android 17 на своїх смартфонах. Стабільну версію системи вже отримали понад десять моделей, а тепер компанія відкрила реєстрацію на бета-тестування ще для 14 пристроїв. Серед них є як бюджетні Moto G, так і складані Razr. Утім, потрапити до програми зможуть не всі охочі.

Які моделі в списку

Motorola опублікувала на офіційному форумі перелік смартфонів, власники яких можуть подати заявку. До нього входять Moto G Stylus 2025 і 2026, Edge 50 Fusion, Edge 50 Pro, Moto G37, G47, G67, G77, G87, Moto G Max, Edge 60 Stylus, а також складані Razr 50, Razr 60 та Razr 70.

Доступність залежить від регіону. Для частини моделей, зокрема для Razr 50, 60 і 70, реєстрація поки відкрита лише в Бразилії. Інші смартфони беруть участь у програмі також у Європі, Азії та Латинській Америці. Чи є серед регіонів Україна, компанія не уточнює, тож перевіряти варто на форумі Motorola для конкретної моделі.

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Як приєднатися

Для участі потрібно зареєструватися на сайті спільноти Motorola, додати смартфон до свого профілю й дозволити участь у програмі Motorola Feedback Network. Після цього залишається вибрати відповідне тестування й надіслати заявку. Місць обмежена кількість, тож навіть після реєстрації доступ до прошивки не гарантований. Компанія попереджає, що бета-версії можуть містити помилки й працювати нестабільно, тому встановлювати їх на основний смартфон варто лише за готовності до ризику.

Що принесе Android 17

Система змінює інтерфейс. Функція Live Updates тепер показує сповіщення навколо вирізу фронтальної камери, подібно до Dynamic Island в iPhone. Переробили меню налаштувань, оформлення рядка стану, значки Wi-Fi, мобільної мережі та батареї, а також панель гучності. На екрані блокування зʼявилися нові годинники, шрифти й варіанти оформлення, хоча ефекту глибини поки немає.

Серед інших новинок ШІ-помічник Qira, режим Landscape Stereo для стереозвуку в горизонтальному положенні, покращена яскравість HDR і розділ з інформацією про стан акумулятора. Терміни виходу нових бета-версій Motorola не називає.

Що це означає для України

Частина моделей зі списку офіційно продається і в нас. Зокрема, Edge 50 Pro, Edge 50 Fusion і Razr 50 надходили до українських магазинів, тож їхні власники можуть спробувати податися на тест. Проте, якщо Україну не включено до списку регіонів для конкретної моделі, залишається чекати на стабільну версію Android 17, яка, судячи з поточного темпу, може з’явитися найближчими місяцями.