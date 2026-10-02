Старі відеокарти GeForce GTX раптово отримали драйвер: чому його варто встановити навіть без приросту FPS

NVIDIA несподівано згадала про власників старих відеокарт: для архітектур Maxwell, Pascal і Volta вийшов драйвер 582.78 WHQL. Приросту продуктивності в іграх чекати не варто. Оновлення потрібне з іншої причини: воно усуває вразливості, які загрожували безпеці Windows 10 і Windows 11.

За даними компанії, виправлено 114 уразливостей. З них 98 стосуються безпосередньо драйвера дисплея, а 76 мають високий рівень небезпеки. Тому встановити його рекомендують усім, хто досі користується відеокартами цих поколінь, навіть якщо вони давно не отримували оновлень.

Серед підтримуваних десктопних моделей: GeForce GTX 745, GTX 750 і GTX 750 Ti на архітектурі Maxwell, уся 900-та серія від GTX 950 до GTX 980 Ti та лінійка від GTX 1030 до GTX 1080 Ti. Також у списку TITAN V, TITAN Xp і TITAN X.

Оновлення охоплює й ноутбуки. Драйвер підтримує мобільні чипи серій GTX 900M і GTX 10, а також відеокарти початкового рівня від MX110 до MX350.

Драйвер 582.78 безкоштовний і доступний на офіційному сайті NVIDIA. Докладніший перелік змін наведено в примітках до випуску.