Samsung по тихому випустила Galaxy M08 і F08: батарея 6000 мАч, Android 17 і оновлення до 2032 року за $180

Samsung без жодної презентації додала на свій сайт два бюджетні смартфони, Galaxy M08 і Galaxy F08. За характеристиками вони майже ідентичні Galaxy A08, відрізняються лише оформленням і назвою.

Обидві моделі мають 6,7-дюймовий LCD-екран з роздільністю 720 × 1600 пікселів і частотою оновлення 90 Гц. Основна камера на 50 Мп має діафрагму f/1.8 та автофокус, їй допомагає 2-мегапіксельний датчик глибини. Фронтальна камера має 8 Мп. За автономність відповідає акумулятор на 6000 мАч із підтримкою зарядки 25 Вт.

Апаратна основа теж спільна: чип MediaTek Helio G99+, 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті, яку можна розширити. З коробки смартфони працюють на Android 17 з оболонкою One UI 9, а корпус захищений від пилу та бризок за стандартом IP64.

Окремо варто звернути увагу на підтримку: Samsung обіцяє випускати оновлення безпеки до 30 вересня 2032 року. Для апаратів цього цінового сегмента такий термін рідкість. M08 буде доступний у сріблястому кольорі, F08 у темно-синьому.

Офіційну вартість Samsung поки не оголосила. За свіжим витоком, на старті в Індії кожна модель коштуватиме 16 999 рупій, це приблизно $176, або близько 7 860 грн за офіційним курсом НБУ на 1 жовтня (44,68 грн/$). Чи вийдуть смартфони в Україні, невідомо.