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Tinder тестує групові побачення: замість «один на один» в застосунку з’являться компанії з трьох людей

Tinder тестує Group Hangouts: групи з трьох друзів можуть знайомитися з іншими компаніями й разом обирати заняття для зустрічі. Поки що функція працює лише в США та на вибраних ринках.

Автор:
Andrew Orobets

Tinder продовжує шукати способи зробити знайомства менш стресовими. Після подвійних побачень сервіс тестує ще одну функцію: знайомства для груп друзів, які хочуть кудись піти разом.

Попередня ідея з’явилася торік. Користувачі, яким незатишно перебувати в центрі уваги, могли організовувати подвійні побачення. За даними Tinder, близько 90% тих, хто нею скористався, молодші за 30 років, а пари, що утворилися таким способом, обмінювалися повідомленнями на 35% активніше. Враховуючи, що в розмові бере участь більше людей, цей результат не дивує.

Нову функцію, Group Hangouts, збудували за тією самою логікою. Працює вона так. Охочий створює групу, обирає заняття для зустрічі та запрошує двох друзів. Профіль групи з’являється в основній стрічці застосунку, де її можуть знайти інші компанії. Під час перегляду можна вподобати як групу, так і запропоноване нею заняття. Якщо вподобання взаємне, виникає спільний груповий чат. Далі все залежить від самих користувачів: потрібно розбити лід, домовитися про плани й вирушити на зустріч у реальному житті.

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Поки що функцію тестують у США та на деяких інших ринках. З часом вона має дійти до інших країн, але дат і списку держав Tinder не називає. Чи з’явиться формат в Україні, невідомо.

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