Скільки українські школярі заробляють у TikTok

Аналітична компанія Yoloco дізналася, що у TikTok рекламний пост у підлітків коштує більше, ніж у дорослих.





Найбільш високооплачуваними блогерами в TikTok є школярі та студенти віком від 12 років до 21 року. За один комерційний пост вони отримують у середньому 700 гривень. У дорослих середня ціна виходить такою: 500 гривень. Іноді рекламу розміщують і в дітей віком до 12 років — загалом за 300 гривень. Найменше рекламодавці платять акаунтам, не прив’язаним до будь-якої особи – всього 100-200 гривень.

Як і в будь-якій соцмережі, ціни на рекламу в TikTok залежать від кількості підписників. Так, TikTok-зірки в середньому отримують за рекламу у 71 раз більше. Також дівчата беруть за рекламу вдвічі дорожче, ніж хлопці.