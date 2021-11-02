Softnews

Скільки українські школярі заробляють у TikTok

Більше, ніж дорослі

02.11.2021
Менше хвилини
TikTok

Аналітична компанія Yoloco дізналася, що у TikTok рекламний пост у підлітків коштує більше, ніж у дорослих.


Найбільш високооплачуваними блогерами в TikTok є школярі та студенти віком від 12 років до 21 року. За один комерційний пост вони отримують у середньому 700 гривень. У дорослих середня ціна виходить такою: 500 гривень. Іноді рекламу розміщують і в дітей віком до 12 років — загалом за 300 гривень. Найменше рекламодавці платять акаунтам, не прив’язаним до будь-якої особи – всього 100-200 гривень.

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Як і в будь-якій соцмережі, ціни на рекламу в TikTok залежать від кількості підписників. Так, TikTok-зірки в середньому отримують за рекламу у 71 раз більше. Також дівчата беруть за рекламу вдвічі дорожче, ніж хлопці.

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02.11.2021
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