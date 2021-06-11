Завис Android-смартфон чи iPhone? Експерти розповіли, як правильно його перезавантажити

Іноді ви намагаєтеся запустити додаток або перегорнути сторінку на смартфоні, а екран не реагує. Знайома ситуація? Найчастіше вирішується вона за допомогою перезавантаження смартфона. І часом звичайні способи не працюють. Розповідаємо, як бути.





Як правило, перезавантаження потрібне, коли смартфон не справляється з великим об’ємом завдань, перестає з’єднуватися з додатками через переповнену пам’ять і помилки в роботі ОС. Нерідко подібні збої – результат дій шкідливих вірусів. Заведіть собі антивірус.

Штатне перезавантаження смартфона за допомогою кнопки

Почнемо з найбільш простого способу, який підходить, якщо телефон не остаточно завис і реагує на кнопки.

Інструкція для Android

Натисніть і пару секунд потримайте кнопку включення – вона знаходиться на лівій або правій стороні смартфона.

З’являться команди: вимкнути і перезавантажити

Інструкція для iPhone

Пристрій від Apple з Face ID:

Затисніть кнопку блокування і будь-яку з клавіш гучності. Натисніть на кнопку, що з’явилася «Вимкнути». Після виключення знову включіть смартфон, затиснувши кнопку блокування.

На iPhone з кнопкою «Додому»:

Натисніть і утримуйте бічну кнопку або кнопку «Сон / Пробудження» (в залежності від моделі пристрою). Переведіть бігунок в положення «Вимкнути». Натисніть і утримуйте бічну кнопку або кнопку «Сон / Пробудження», поки не з’явиться логотип Apple.

Перезавантаження завислого смартфона за допомогою кнопок

Якщо смартфон завис, можна скористатися поєднанням клавіш для примусового перезавантаження.

Інструкція для Android

Одночасно натисніть і кілька секунд утримуйте клавіші включення і гучності.

Інструкція для iPhone

На iPhone моделей: X, XS, XR, 8, SE (другого покоління), 11 або 12

Натисніть і відпустіть кнопку збільшення гучності.

Натисніть і відпустіть кнопку зменшення гучності.

Натисніть і утримуйте бічну кнопку або кнопку включення (в залежності від моделі iPhone).

Коли з’явиться логотип Apple, відпустіть кнопку.

На iPhone моделей: 7, 6s, SE (першого покоління)

Натисніть і одночасно утримуйте кнопку «Сон / Пробудження» і кнопку «Додому».

Коли з’явиться логотип Apple, відпустіть обидві кнопки.

Як перезавантажити смартфон, якщо кнопки не працюють зовсім

На Android такої можливості немає.

Якщо завис екран і смартфон не реагує на натискання кнопок, є ще один вихід – дочекатися, коли розрядиться батарея. Поставте його на зарядку, а через кілька хвилин спробуйте включити смартфон.

Власники iPhone можуть перезавантажити працюючий смартфон за допомогою екранного меню Assistive Touch. По суті, ця функція дублює фізичні клавіші, але не діє при завислому екрані. Вона доступна, якщо смартфон не завис.

Для активації функції:

Зайдіть в основні налаштування пристрою і виберіть пункт «Універсальний доступ»

Іноді неможливість перезавантажити смартфон – наслідок апаратної несправності. Задумайтесь про новий гаджет.