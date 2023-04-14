Біткоїн далеко позаду: які криптовалюти найбільше здорожчали за тиждень

Криптовалюти Radix та Injective продемонстрували найзначніше зростання за тиждень, про що повідомив оператор майнінгових дата-центрів BitRiver у своєму Telegram-каналі.

П’яте місце серед лідерів зростання криптовалют посів токен Fantom, вартість якого за минулий тиждень зросла на 11% до $0,52. Експерти вважають, що зростання активності користувачів платформи могло сприяти підвищенню вартості криптовалюти.

Четверте місце посів токен Solana, вартість якого за тиждень зросла на 15% до $24,4. Зростання альткоїна може бути опосередковано пов’язане зі зростанням токена FTT через новини про можливий перезапуск збанкрутілої криптовалютної біржі FTX, яка випустила FTT. Solana пов’язана з FTX через свою дочірню компанію Alameda Research.

У трійку лідерів увійшла криптовалюта Render, курс якої за сім днів зріс на 21% до $1,65. Вартість альткоїна почала зростати після рішення про міграцію на мережу Solana для збільшення пропускної здатності та ефективності.

Друге місце посів Injective, ціна якого за тиждень зросла на 23% до $6,76. Очолив список Radix, ціна якого зросла на 64% до $0,07.