TikTok вирішив запровадити нові обмеження для неповнолітніх

TikTok – найпопулярніша на даний момент платформа, і більшу частину її аудиторії складають діти та підлітки. При цьому контент у стрічці TikTok трапляється далеко не дитячий, а ідіотські челенджі вже неодноразово доводили розуми до біди . У зв’язку з цим розробники вирішили запровадити обмеження, покликані закрити доступ неповнолітніх до неналежного контенту.





Фільтруватимуть ролики на двох рівнях. На першому цим займеться сам TikTok, блокуючи контент із відвертими, складними, лякаючими або надто напруженими сценами для всіх користувачів віком до 18 років. Ці обмеження почнуть діяти вже найближчими тижнями.

Другий рівень буде вже у руках самих користувачів. Найближчими місяцями в TikTok з’являться додаткові інструменти, які дозволять людям видаляти зі своєї стрічки відео з певним вмістом. Достатньо вказати хештеги або слова з описів, щоб усі ролики з ними зникли з рекомендацій.

Загалом TikTok робить кроки в правильному напрямку, але навряд чи подібні обмеження оцінять самі неповнолітні. Чекаємо на бурю обурення і хвилю одиниць у рейтингу TikTok від його наймолодших користувачів, у яких відібрали частину контенту. Заборонений плід солодкий.