Небезпечний челендж в TikTok забрав життя вже 7 дітей

TikTok – місце, де щодня з’являються якісь нові челенджі. Більшість із них дуже прості та вимагають виконати смішні танцювальні рухи або з’їсти щось дуже кисле. Але деякі челенджі закликають робити травматичні та навіть небезпечні для життя речі.





Одним із таких є Blackout Challenge , суть якого полягає у задушенні себе до втрати свідомості. Що саме мотивує людей спробувати таке не знає ніхто, але такі небезпечні дії знаходять глядачів. І, на жаль, серед аудиторії часто трапляються діти.

На TikTok до суду подали батьки двох дітей, 8-річної Лалані Уолтон та 9-річної Арріані Арройо, які загинули, намагаючись виконати Blackout Challenge. До матеріалів справи додаються ще не менше 5 подібних випадків – вік дітей не перевищував 14 років.

За словами представників TikTok, компанія оперативно видаляла Blackout Challenge з пошуку соціальної мережі, і навіть попереджала, що деякі інші челенджі можуть бути небезпечними для здоров’я. Але батьки стверджують, що діти не шукали таких відео, а натрапили на них прямо у стрічці рекомендацій. Там само йдеться, що відео були «спеціально підібрані та визначені як придатні для маленьких дітей». Позов додатково наголошує, що TikTok рекламує челенджі, тому платформа зобов’язана стежити, щоб небезпечні виклики не мали шансів поширитись серед найбільш незахищеної групи користувачів.