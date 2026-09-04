Фото можна побачити без пароля: у WhatsApp знайшли серйозну помилку

Дослідник з кібербезпеки Хосе Родрігес виявив незвичайну проблему в Android-версії WhatsApp, яка за певних умов дозволяє отримати доступ до фотографій, не вводячи PIN-код і не проходячи біометричну перевірку. Про знахідку він повідомив 1 вересня, а проблему передав Meta та Google.

Важливо, що йдеться не про віддалений злам облікового запису. Зловмиснику необхідно фізично отримати смартфон у руки. Сам пристрій при цьому залишається заблокованим, а доступ до інших його функцій не відкривається.

Проблема пов’язана з відеодзвінками WhatsApp. Вхідний виклик можна прийняти із заблокованого екрана, після чого користувач отримує доступ до вбудованих відеоефектів. Через інструмент Meta AI для роботи із зображеннями на деяких смартфонах виявилося можливим відкрити системну галерею без повторної перевірки особи власника.

Баг працює не на всіх Android-смартфонах

Журналісти Notebookcheck перевірили проблему на кількох пристроях. На Google Pixel 6 Pro з Android 17 галерея відкривалася без розблокування. Аналогічна поведінка спостерігалася на Oppo K13 із ColorOS 16.

Водночас Samsung Galaxy S25 Ultra з One UI 8.5 виявився захищеним: під час спроби перейти до фотографій смартфон знову показував екран блокування та вимагав PIN-код або біометричну авторизацію.

Це може означати, що проблема залежить не лише від самого WhatsApp чи версії Android, а й від того, як конкретний виробник реалізував обмеження для застосунків на заблокованому екрані. Наприклад, Oppo K13 і протестований Samsung працювали на Android 16, але поводилися по-різному.

На iPhone аналогічну проблему наразі не виявили. WhatsApp використовує системний механізм CallKit, тому на заблокованому iPhone під час дзвінка відображається інтерфейс iOS, який не дає перейти до відповідного меню застосунку без розблокування пристрою.

WhatsApp уже випускає виправлення

Після розголосу WhatsApp підтвердив проблему. Представники сервісу заявили, що вже почали розгортати виправлення, наголосивши, що помилка проявляється лише в рідкісному сценарії, коли стороння людина має фізичний доступ до смартфона.

Користувачам Android варто встановлювати всі доступні оновлення WhatsApp. До отримання виправлення додатково можна обмежити застосунку повний доступ до фотографій і дозволити роботу лише з вибраними зображеннями — на сумісних версіях Android це блокує описаний спосіб доступу до всієї галереї.