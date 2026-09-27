Авто

Саудівський Ceer представив електромобілі Exobot потужністю до 1111 к. с.

Саудівський бренд Ceer показав електричні седан і кросовер Exobot. Для найпотужніших версій заявлено 1111 к. с., але першою на ринок вийде серія First Edition із 850 к. с.

Автор:
Карел Тетяна

Прем’єра автомобілів відбулася 21 вересня на виробничому комплексі Ceer у Саудівській Аравії. Як повідомив виробник, обидві моделі отримали три електромотори, повний привод та спільну електричну платформу. Водночас характеристики стартової серії відрізняються від максимальних показників, оголошених для сімейства Exobot.

Контекст:

Сам бренд заснували ще 2022 року за участю державного інвестиційного фонду PIF та Foxconn. Проєкт входить до програми Vision 2030, спрямованої на диверсифікацію економіки країни. Седан і кросовер відкривають майбутню модельну лінійку Ceer, яка має охопити сім автомобілів.

Потужність залежатиме від версії

Для топового виконання Exobot заявлені 1111 к. с. і 1500 Н·м крутного моменту. За даними компанії, седан у такій конфігурації розганятиметься до 100 км/год за 2,1 секунди, а кросовер — за 2,4 секунди.

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Однак стартова серія First Edition матиме 850 к. с. і 1000 Н·м. Заявлений розгін до сотні становить відповідно 2,6 та 2,9 секунди.

Для First Edition передбачений акумулятор місткістю 112 кВт·год. Запас ходу сягає 670 км у седана та 560 км у кросовера за циклом NEDC. Ці лабораторні показники не дорівнюють гарантованій дальності в реальних умовах.

800-вольтова архітектура підтримує заряджання з 10% до 80% менш ніж за 30 хвилин за відповідних умов.

Незвичні двері та три екрани

Обидві моделі вирізняються клиноподібним силуетом і великими дверима Shahin Wing Doors, які відкривають доступ до переднього та заднього рядів. У First Edition нижнє скло дверей має змінне затемнення.

У салоні встановлені вигнутий 48-дюймовий дисплей із роздільною здатністю 8K, центральний екран на 10,4 дюйма та окремий 8-дюймовий дисплей для задніх пасажирів. Серед інших рішень — електронне кермування без традиційного механічного зв’язку та підкермовування задніх коліс.

Виробництво організують в економічному місті короля Абдалли. Після обмеженої First Edition компанія планує запропонувати комплектацію Exobot Plus із ширшим вибором оздоблення.

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