Саудівський Ceer представив електромобілі Exobot потужністю до 1111 к. с.

Прем’єра автомобілів відбулася 21 вересня на виробничому комплексі Ceer у Саудівській Аравії. Як повідомив виробник, обидві моделі отримали три електромотори, повний привод та спільну електричну платформу. Водночас характеристики стартової серії відрізняються від максимальних показників, оголошених для сімейства Exobot.

Сам бренд заснували ще 2022 року за участю державного інвестиційного фонду PIF та Foxconn. Проєкт входить до програми Vision 2030, спрямованої на диверсифікацію економіки країни. Седан і кросовер відкривають майбутню модельну лінійку Ceer, яка має охопити сім автомобілів.

Потужність залежатиме від версії

Для топового виконання Exobot заявлені 1111 к. с. і 1500 Н·м крутного моменту. За даними компанії, седан у такій конфігурації розганятиметься до 100 км/год за 2,1 секунди, а кросовер — за 2,4 секунди.

Однак стартова серія First Edition матиме 850 к. с. і 1000 Н·м. Заявлений розгін до сотні становить відповідно 2,6 та 2,9 секунди.

Для First Edition передбачений акумулятор місткістю 112 кВт·год. Запас ходу сягає 670 км у седана та 560 км у кросовера за циклом NEDC. Ці лабораторні показники не дорівнюють гарантованій дальності в реальних умовах.

800-вольтова архітектура підтримує заряджання з 10% до 80% менш ніж за 30 хвилин за відповідних умов.

Незвичні двері та три екрани

Обидві моделі вирізняються клиноподібним силуетом і великими дверима Shahin Wing Doors, які відкривають доступ до переднього та заднього рядів. У First Edition нижнє скло дверей має змінне затемнення.

У салоні встановлені вигнутий 48-дюймовий дисплей із роздільною здатністю 8K, центральний екран на 10,4 дюйма та окремий 8-дюймовий дисплей для задніх пасажирів. Серед інших рішень — електронне кермування без традиційного механічного зв’язку та підкермовування задніх коліс.

Виробництво організують в економічному місті короля Абдалли. Після обмеженої First Edition компанія планує запропонувати комплектацію Exobot Plus із ширшим вибором оздоблення.