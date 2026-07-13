Авто

Приватні покупці беруть Toyota, бізнес — Renault: названо найпопулярніші нові авто в Україні

Автор:
Andrew Orobets

У першому півріччі український автопарк поповнили 33 тисячі нових легкових автомобілів. Більшість машин купили приватні клієнти, але корпоративний сегмент показав помітне зростання.

В Україні за перше півріччя зареєстрували 33 тисячі нових легкових автомобілів. За даними Укравтопрому, 64% цих машин придбали приватні покупці, а ще 36% — юридичні особи.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року приватний сегмент просів на 6%. Натомість корпоративні закупівлі, навпаки, зросли на 15%. Це означає, що бізнес активніше оновлює автопарки, тоді як звичайні покупці стали обережніше витрачати гроші на нові авто.

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Які авто обирають приватні покупці

Серед фізичних осіб найпопулярнішою моделлю став Toyota RAV4. За пів року українці придбали 1396 таких кросоверів. Друге місце посів Hyundai Tucson, а третє — Mazda CX-5.

МісцеМодельКількість
1Toyota RAV41396
2Hyundai Tucson1032
3Mazda CX-5825
4Renault Duster635
5Toyota LC Prado630

Цей рейтинг добре показує, що українські приватні покупці й надалі віддають перевагу кросоверам. У першій п’ятірці немає жодного седана чи хетчбека — лише SUV-моделі різного класу та ціни.

Toyota RAV4 залишається сильним вибором завдяки репутації надійності, ліквідності на вторинному ринку та наявності гібридних версій. Hyundai Tucson і Mazda CX-5 також стабільно популярні серед тих, хто шукає сімейний кросовер.

Що купує бізнес

У корпоративному секторі картина інша. Тут із великим відривом лідирує Renault Duster — 2035 автомобілів за пів року. Це значно більше, ніж у будь-якої іншої моделі в рейтингу юросіб.

МісцеМодельКількість
1Renault Duster2035
2Toyota RAV4415
3Skoda Octavia409
4Skoda Kodiaq379
5Toyota LC Prado373

Популярність Duster серед компаній легко пояснити: це відносно доступний, практичний і витривалий автомобіль, який підходить для службових поїздок, регіональної роботи, агросектору, будівельних компаній та інших задач, де важливі простота й вартість утримання.

Також у корпоративному рейтингу помітні Skoda Octavia та Skoda Kodiaq. Octavia традиційно залишається популярною службовою моделлю, а Kodiaq обирають там, де потрібен більший кросовер для менеджменту або сімейно-службового використання.

Загалом український ринок нових авто в першому півріччі показав різну динаміку: приватні покупці стали стриманішими, а бізнес активніше оновлює автопарки. При цьому головний тренд однаковий для обох сегментів — найбільший попит мають кросовери.

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