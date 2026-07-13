Приватні покупці беруть Toyota, бізнес — Renault: названо найпопулярніші нові авто в Україні

У першому півріччі український автопарк поповнили 33 тисячі нових легкових автомобілів. Більшість машин купили приватні клієнти, але корпоративний сегмент показав помітне зростання.

В Україні за перше півріччя зареєстрували 33 тисячі нових легкових автомобілів. За даними Укравтопрому, 64% цих машин придбали приватні покупці, а ще 36% — юридичні особи.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року приватний сегмент просів на 6%. Натомість корпоративні закупівлі, навпаки, зросли на 15%. Це означає, що бізнес активніше оновлює автопарки, тоді як звичайні покупці стали обережніше витрачати гроші на нові авто.

Які авто обирають приватні покупці

Серед фізичних осіб найпопулярнішою моделлю став Toyota RAV4. За пів року українці придбали 1396 таких кросоверів. Друге місце посів Hyundai Tucson, а третє — Mazda CX-5.

Місце Модель Кількість 1 Toyota RAV4 1396 2 Hyundai Tucson 1032 3 Mazda CX-5 825 4 Renault Duster 635 5 Toyota LC Prado 630

Цей рейтинг добре показує, що українські приватні покупці й надалі віддають перевагу кросоверам. У першій п’ятірці немає жодного седана чи хетчбека — лише SUV-моделі різного класу та ціни.

Toyota RAV4 залишається сильним вибором завдяки репутації надійності, ліквідності на вторинному ринку та наявності гібридних версій. Hyundai Tucson і Mazda CX-5 також стабільно популярні серед тих, хто шукає сімейний кросовер.

Що купує бізнес

У корпоративному секторі картина інша. Тут із великим відривом лідирує Renault Duster — 2035 автомобілів за пів року. Це значно більше, ніж у будь-якої іншої моделі в рейтингу юросіб.

Місце Модель Кількість 1 Renault Duster 2035 2 Toyota RAV4 415 3 Skoda Octavia 409 4 Skoda Kodiaq 379 5 Toyota LC Prado 373

Популярність Duster серед компаній легко пояснити: це відносно доступний, практичний і витривалий автомобіль, який підходить для службових поїздок, регіональної роботи, агросектору, будівельних компаній та інших задач, де важливі простота й вартість утримання.

Також у корпоративному рейтингу помітні Skoda Octavia та Skoda Kodiaq. Octavia традиційно залишається популярною службовою моделлю, а Kodiaq обирають там, де потрібен більший кросовер для менеджменту або сімейно-службового використання.

Загалом український ринок нових авто в першому півріччі показав різну динаміку: приватні покупці стали стриманішими, а бізнес активніше оновлює автопарки. При цьому головний тренд однаковий для обох сегментів — найбільший попит мають кросовери.