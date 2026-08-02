Роками без батарейки: новий G-Shock живиться від сонця й синхронізується зі смартфоном

Casio поповнила лінійку захищених годинників G-Shock новою моделлю Gravitymaster GWR-B3000, орієнтованою на любителів авіації та подорожей. Головні козирі новинки — легкий карбоновий корпус, підзарядка від сонця та бездротовий зв’язок зі смартфоном.

Легкість і захист

Серія Gravitymaster традиційно розрахована на стійкість до ударів, вібрацій і перевантажень — звідси й назва. Внутрішня структура GWR-B3000 виконана зі смоли, армованої вуглецевим волокном, що дозволило втримати вагу на позначці лише 102 грами — небагато для настільки масивного на вигляд годинника. Зовнішні елементи поєднують нержавіючу сталь із полімерними амортизаторами, а ремінець виготовлений із біополімеру. Матовий чорний циферблат прикритий міцним сапфіровим склом.

Усередині — новий аналоговий механізм TOUGH MVT.2 із автокорекцією положення стрілок після удару та захистом від магнітних полів. Це вирішує давню проблему аналогових годинників: після струсу чи впливу магніту стрілки більше не збиваються з правильного часу.

Розумні функції

Функція Опис Живлення Tough Solar — сонячні елементи на циферблаті Зв’язок Bluetooth + застосунок Casio Watches Синхронізація часу Multi-Band 6 (радіосигнал) + 38 часових поясів Flight Log запис місця й часу для подорожей

Ключова зручність — годинник не потребує заміни батарейки: система Tough Solar живиться від світла, а точний час підтримується автоматично, або через радіосигнал за технологією Multi-Band 6, або через застосунок на смартфоні з підтримкою 38 часових поясів. Для мандрівників передбачена функція Flight Log, яка фіксує місце й час — свого роду журнал переміщень.

Ціна

Новинка вже доступна на американському ринку у трьох виконаннях: базова GWR-B3000-1A коштує $880, версія із синім іонним покриттям — $990, а флагманська сіра GWR-B3000B-8A — $1100. Про терміни появи й ціни в Європі та Україні Casio поки не повідомляла.

Ціна недешева навіть за мірками G-Shock, але вона типова для «преміальної» гілки бренда: за ці гроші покупець отримує не стільки точність, скільки автономність — годинник, який роками працює без обслуговування, сам коригує час і переживає удари, від яких звичайний механізм давно б вийшов з ладу.

Нагадаємо, раніше ми писали про інший незвичний носимий гаджет Casio — розумну каблучку Ring Watch із мініатюрним екраном, датчиками здоров’я та автономністю до шести днів.