Рій без пілота: як штучний інтелект Hivemind керує дронами в умовах глушіння

Американські компанії L3Harris Technologies та Shield AI провели випробування, які показали, наскільки далеко зайшла автономність бойових безпілотників. Під час навчань із кодовою назвою Green Wolf група дронів самостійно виявила невідоме джерело електромагнітного випромінювання, класифікувала його, обмінялася даними в межах мережі й перебудувала маршрут наступних апаратів — усе це без втручання оператора.

Троє учасників однієї системи

За демонстрацією стоять три технології, що працюють у зв’язці. Перша — самі дрони Green Wolf, носії корисного навантаження. Друга — модулі Deceptor: програмно визначувані засоби радіоелектронної боротьби, здатні виявляти, класифікувати й аналізувати сигнали, а також проводити електронні атаки. Третя й ключова — архітектура DiSCO (Distributed Spectrum Collaboration and Operations), яка об’єднує розрізнені системи РЕБ у єдину розподілену мережу.

Головна особливість DiSCO — незалежність від виробника обладнання й стійкість до втрат: система продовжує працювати, навіть якщо окремі її вузли виходять з ладу, і зіставляє дані з сенсорів різних дронів у спільну картину. Замість того щоб кожен апарат бачив лише свій фрагмент ефіру, рій формує єдине уявлення про електромагнітну обстановку.

«Мозок» на ім’я Hivemind

За автономну поведінку відповідає система Hivemind розробки Shield AI — та сама, що вже застосовувалася на інших безпілотниках. Вона бере на себе стабілізацію польоту, утримання курсу, інтерпретацію завдань, планування дій і координацію кількох платформ, а головне — зберігає працездатність в умовах придушеного GPS і обмеженого зв’язку, тобто саме там, де звичайні дрони стають безпорадними.

Найпоказовіший момент випробувань: виявивши невідоме джерело випромінювання, Hivemind самостійно позначила небезпечні зони й перенаправила наступні апарати в обхід — без жодної команди з землі. Фактично система скоротила класичний ланцюжок «сенсор — оператор — рішення — платформа» до майже миттєвої реакції, у якій людина більше не є вузьким місцем.

Чому це важливо

Ідеться про принципову зміну ролі безпілотника: з дистанційно керованого інструмента він перетворюється на обчислювальний вузол, здатний ухвалювати рішення локально, просто в польоті. У сучасній війні, де радіоелектронна боротьба глушить канали зв’язку й супутникову навігацію, автономність перестала бути зручністю — вона стала умовою виживання апарата на полі бою. Рій, який продовжує діяти, навіть коли зв’язок з оператором обірвано, змінює саму логіку застосування дронів.

Є в цього й тривожний бік, який дедалі частіше обговорюють експерти з етики озброєнь: що більше рішень дрон ухвалює сам, то гострішим стає питання, де проходить межа людського контролю. У випробуваннях Green Wolf ішлося про перепланування маршруту й радіоелектронну боротьбу, а не про застосування зброї, однак сама технологія автономного «сенсор — рішення» рухає індустрію саме в бік дедалі меншої участі людини.

Водночас варто пам’ятати, що йдеться про демонстрацію в контрольованих умовах навчань, а не про бойове застосування, — від успішного тесту до серійної системи в частинах зазвичай проходить не один рік.

Нагадаємо, автономність роїв стала магістральним напрямом галузі: раніше ми писали, як софт Swarmer із українським бойовим досвідом отримав учетверо потужнішу обчислювальну платформу, а AeroVironment та Applied Intuition показали рій баражуючих боєприпасів Mayhem 10 під наглядом одного оператора.