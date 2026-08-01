Не спрага, а розрахунок: навіщо метелики годинами сидять у брудних калюжах

Кожен, хто бодай раз ішов ґрунтовою дорогою спекотного дня після дощу, бачив цю картину: на вологій колії, у калюжі впереміш із гноєм, сидить десяток, а то й три десятки блакитних метеликів. Підійдеш ближче — спурхнуть хмаркою й одразу сядуть назад, буквально за пару метрів, на таку саму багнюку. Перша думка, яка спадає на думку будь-якій нормальній людині, — вони п’ють, рятуючись від спраги. Насправді все не так, а відповідь значно цікавіша й пов’язана вона не з водою, а зі складним хімічним розрахунком, який комаха проводить заради майбутнього потомства.

Не спрага, а полювання за сіллю

Щоб зрозуміти, що відбувається, варто поглянути на раціон метелика. Він доволі бідний: доросла комаха живиться переважно нектаром, а це майже чисті вуглеводи. Нектар — прекрасне джерело енергії, «швидке паливо» для польоту, але в ньому катастрофічно бракує того, що потрібно для роботи нервової системи й, головне, для розмноження. Передусім — натрію, а ще амінокислот і низки мінеральних солей. Рослинам невигідно вкладати ці речовини в нектар, тож метелик отримує з квітів лише цукор, а по решту мусить вирушати деінде.

А натрій метеликові потрібен украй. Цей елемент бере участь у передачі нервових імпульсів між клітинами, у роботі м’язів — тієї самої мускулатури, що рухає крилами, — і, що найцікавіше, є критично важливим для вироблення сперми в самців. Гусениця частину солей встигає накопичити з листя, яким живиться, але цих запасів на доросле життя не вистачає, особливо коли йдеться про розмноження. Тому дорослий метелик змушений добирати мінерали вже самостійно — і саме тут у гру вступає брудна калюжа.

Механізм по-своєму елегантний. Метелик не п’є воду, щоб угамувати спрагу, — він методично проганяє крізь себе величезні, як для комахи, обсяги рідини. Опустивши хоботок у вологий ґрунт, він втягує рідину, пропускає її крізь травну систему, вихоплює розчинені солі, а майже чисту воду одразу викидає краплями з кінчика черевця. Іноді на сидячому метеликові навіть можна помітити, як на кінчику черевця блищить крапелька, — це працює своєрідний біологічний фільтр, що концентрує сіль із десятків міліграмів рідини. Явище настільки поширене й помітне, що ентомологи дали йому окрему назву — «калюжування» (від англійського puddling), а самі скупчення метеликів прозвали «калюжними клубами».

Чому там майже самі самці

І ось тут ховається найдивовижніше. Якщо придивитися до «калюжного клубу» уважно, з’ясується, що майже всі його учасники — самці. Це настільки стійка закономірність, що для неї навіть не роблять винятків: самиць на брудній колії практично не буває. Причина криється в самій біології розмноження.

Зібрані мінерали самець залишає не собі. Під час парування він передає їх самиці разом зі сперматофором — своєрідним «пакунком», що містить не лише сперму, а й поживні речовини. Це класичний шлюбний подарунок, поширений у світі комах, тільки замість квітів і цукерок тут сіль та азотисті сполуки. Для самиці такий подарунок — цінний ресурс: частину вона витрачає на власні потреби, а левову частку пускає на формування яєць.

І це не просто щедрий жест. Яйця, збагачені натрієм, дають життєздатніше потомство: гусениці з таких кладок у середньому краще переносять стрес, стійкіші до несприятливих умов і швидше розвиваються. Тобто якість «приданого», яке самець назбирав по калюжах, безпосередньо впливає на виживання його майбутніх нащадків. Виходить парадоксальна картина: метушлива юрба метеликів на брудній колії — це не хаотичне скупчення страждальців, а по суті колективний пункт заготівлі приданого для ще не народжених гусениць. Кожен самець, що штовхається хоботком за місце в найсолонішій частині калюжі, у прямому сенсі збирає капітал для майбутньої родини — щоправда, не своєї, а тієї самиці, яка його зрештою обере.

Чим брудніше — тим цінніше

Логіка «полювання за сіллю» пояснює й дивні смаки метеликів. Ідеальна «калюжа» для них — це аж ніяк не чиста вода. Найбажанішими джерелами є сеча, перегнилий гній, гниюча падаль, стара зола від багаття, піт на кинутому одязі. Чим багатший розчин на солі та азотисті речовини, тим ціннішою для комахи стає ця багнюка. Проста дощова калюжа посеред лісу метеликам зовсім не потрібна — а от худобопрогінна стежка чи сільська колія, щедро присмачена органікою, перетворюється на справжній клуб.

Розмах явища буває нешуточним. Помічено, що одна вдала, багата солями калюжа здатна стягувати до себе метеликів із площі в кілька гектарів. Це означає, що комахи не просто випадково натрапляють на бруд — вони цілеспрямовано його шукають, орієнтуючись на запах і, ймовірно, на візуальні підказки на кшталт кольору й блиску вологої поверхні. Для метелика калюжа з гноївкою — не гидота, а помітна здалеку «заправка», повз яку не можна пролетіти.

Є в цього й зворотний, темніший бік. Захопившись збиранням солей, найнеобережніші комахи втрачають пильність — і саме на таких калюжах їх нерідко підстерігають хижаки або ж вони просто гинуть, застрягши у в’язкій рідоті. Ціна зайвої порції натрію іноді виявляється надто високою.

Хто саме «калюжується»

Найчастіше на коліях юрмляться представники родини синявцевих (Lycaenidae) — ті самі дрібні яскраво-сині метелики, яких у нас у середній смузі особливо багато навесні та на початку літа: ікар, аргус і їхня рідня. Саме їхнє масове скупчення й створює той характерний ефект «блакитної хмари», що спурхує з-під ніг.

Поряд із синявцями на тій самій багнюці нерідко сидять і інші любителі мінеральної підгодівлі — біланові, а особливо охоче «калюжуються» великі косатцеві на кшталт махаона й подалірія. Їх на колії видно одразу: вони помітно більші й тримаються трохи осібно від щільної синьої маси, ніби аристократи, що не бажають змішуватися з натовпом. До речі, схожа поведінка притаманна не лише метеликам — по солі й мінерали на вологий ґрунт, солончаки чи навіть до сліз великих тварин злітаються й деякі бджоли, мурахи та інші комахи. Це універсальна стратегія добору того, чого бракує в основному раціоні.

Тож наступного разу, побачивши хмару блакитних метеликів над сільською калюжею, знайте: перед вами не випадкова тусовка спраглих комах, а цілком серйозна справа — заготівля мінерального приданого для наступного покоління. Причому справа настільки серйозна, що самці готові годинами сидіти в гнойовій рідоті, ризикуючи життям, аби урвати зайву порцію натрію для нащадків, яких вони ніколи не побачать.