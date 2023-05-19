Що має бути в кнопковому телефоні: гід для ощадливого покупця

Кнопковий телефон, здається, ніколи не вийде з моди – за останні кілька років з’явилися сотні цікавих та різноманітних моделей. Давайте поговоримо про те, якими функціями повинен володіти звичайний кнопковий телефон, який також називають дзвонилкою.

Інтернет

Чи потрібний інтернет на звичайній «дзвонилці»? Питання спірне. Варто розуміти, що функціонал вбудованого браузера буде дуже примітивним і, можливо, не всі сайти будуть відображатися. Є кнопкові телефони, які працюють на операційній системі KaiOS, що підтримує встановлення програм. Можна поставити, наприклад, WhatsApp. Однак під цю ОС додатків мало і їх функціонал дуже обмежений.

Висновок: для кнопкового телефону інтернет не потрібний, повноцінним він ніколи не буде.

Кольоровий дисплей

Скоріше ні ніж так. Навіщо? Навіть якщо екран у кнопкового телефону буде кольоровим, то роздільна здатність залишатиме бажати кращого. Кольоровий дисплей, як правило, впливає лише на ціну – «дзвонилка» з кольоровим екраном коштує дорожче, ніж із монохромним.

Камера

Варто розуміти, що камера в телефоні буде дуже примітивна. Максимум, на що її вистачить, — сфотографувати оголошення чи документ. І те, якщо освітлення хороше. Про жодні хороші знімки не може бути й мови. Також не слід забувати, що пам’яті в такому телефоні дуже мало, і для використання камери потрібна буде картка пам’яті.

FM-радіо

Практично у кожній «дзвонилці» є вбудований FM-радіоприймач. Це добре – можна скрасити дозвілля. Добре вибирати той телефон, в якому FM-радіо працює без вбудованих навушників, що виконують роль антени.

Ліхтарик

Багато кнопкових апаратів комплектуються ліхтариком. Джерело світла не дуже яскраве, але його цілком вистачить, щоб, наприклад, підсвітити замкову щілину або якийсь інший об’єкт у повній темряві. Зручно, якщо для увімкнення ліхтарика є окрема кнопка на корпусі телефону.

Bluetooth

Тим, хто має бездротову гарнітуру, зручно буде користуватися Bluetooth-навушниками. Варто вибирати той апарат, де версія Bluetooth близька до 5-ї, оскільки можливі проблеми з підключенням та зв’язком.

Підтримка 2-х сім-карт

Зручно, якщо у вас є дві сім-картки під дзвінки. До речі, більшість кнопкових телефонів мають слот на дві сімки.

Підтримка mp3

Якщо «дзвонилка» підтримує формат mp3, її можна перетворити на музичний плеєр. Як правило, внутрішня пам’ять такого пристрою дуже маленька – потрібна карта пам’яті, щоб записати на неї улюблені треки.

Акумулятор

Тут просте правило – чим ємніша батарея, тим довше пристрій тримає заряд. Краще, щоб у кнопкового телефону батарея була ємністю від 2000 мАг – такого заряду в режимі очікування може вистачити цілий місяць.

Також не забуваємо про розмір кнопок та діагоналі дисплея – параметри повинні бути комфортними для користувача.