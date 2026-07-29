Представлено Audi Q9 : найбільший позашляховик у історії марки з чотирма кільцями

Компанія Audi офіційно представила новий флагманський позашляховик Q9 — модель, яка стала найбільшим серійним автомобілем за всю історію бренду. Новинка розташувалася на самій вершині модельного ряду, вище за Q7 та Q8, і має конкурувати з такими преміальними велетнями, як BMW X7 та Mercedes-Benz GLS. Виробництво розгорнуть на потужностях Volkswagen Group у Братиславі (Словаччина), де вже випускають Q7 і Q8.

Габарити: рекорд у лінійці Audi

За розмірами Q9 залишає позаду всі попередні моделі марки. Це справді повнорозмірний SUV, розрахований на простір, комфорт і буксирування важких причепів.

Параметр Значення Довжина 5310 мм Ширина 2210 мм Висота 1810 мм Колісна база 3140 мм Макс. маса причепа 3500 кг

Сам виробник називає Q9 «найбільшим автомобілем, що коли-небудь потрапляв до серійної пропозиції марки».

Що під капотом

На старті продажів Q9 пропонують із бензиновим… точніше, з дизельним 3,0-літровим двигуном V6 TDI. Усі версії з цим мотором оснащені повним приводом quattro, а також системою м’якого гібрида (MHEV plus).

Характеристика Базова версія Альтернатива Двигун 3.0 V6 TDI 3.0 V6 TDI Потужність 299 к. с. (220 кВт) 245 к. с. (180 кВт) Крутний момент 630 Н·м 500 Н·м Привід quattro quattro

Система м’якого гібрида включає стартер-генератор, літій-залізо-фосфатний (LFP) акумулятор та електрично приводжуваний компресор (EPC), який допомагає згладити роботу двигуна й підвищити ефективність. Повноцінної підзарядки від розетки (PHEV) для стартових версій виробник поки не заявляв.

Салон і комфорт

У стандартній комплектації Q9 розрахований на сім пасажирів. За доплату доступна шестимісна конфігурація з двома окремими кріслами в другому ряду, що регулюються електрично. Передні спортивні сидіння отримали вентиляцію та функцію масажу, а клімат-контроль став п’ятизонним.

Окремою гордістю Audi називає панорамний скляний дах площею понад 1,5 м² — найбільший в історії марки. Він може оснащуватися електрохромним склом зі змінною прозорістю, синхронізованим із системою фонового підсвічування салону. Двері — з електроприводом і датчиками наближення.

Технології та освітлення

Q9 став справжнім полігоном для нових технологій Audi. Уперше застосовано вигнуті цифрові OLED-ліхтарі ззаду — найбільший подібний елемент у моделях бренду. Спереду доступні матричні фари Digital Matrix LED на базі мікросвітлодіодів, а покажчики поворотів можуть проєктувати світлові сигнали просто на дорожнє покриття під час маневрів.

Серед асистентів — система Adaptive Cruise Assist Plus із можливістю руху без рук на кермі на швидкості до 130 км/год на окремих ділянках доріг у США, Канаді та Німеччині.

Ціна та старт продажів

Базова вартість Audi Q9 стартує від 108 400 євро. Замовлення відкрили наприкінці липня 2026 року, а перші поставки автомобілів клієнтам заплановані на листопад 2026-го. Офіційні ціни для окремих ринків компанія оголосить ближче до початку продажів.