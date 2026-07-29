Представлено Audi Q9 : найбільший позашляховик у історії марки з чотирма кільцями

Компанія Audi офіційно представила новий флагманський позашляховик Q9 — модель, яка стала найбільшим серійним автомобілем за всю історію бренду. Новинка розташувалася на самій вершині модельного ряду, вище за Q7 та Q8, і має конкурувати з такими преміальними велетнями, як BMW X7 та Mercedes-Benz GLS. Виробництво розгорнуть на потужностях Volkswagen Group у Братиславі (Словаччина), де вже випускають Q7 і Q8.
Габарити: рекорд у лінійці Audi
За розмірами Q9 залишає позаду всі попередні моделі марки. Це справді повнорозмірний SUV, розрахований на простір, комфорт і буксирування важких причепів.
|Параметр
|Значення
|Довжина
|5310 мм
|Ширина
|2210 мм
|Висота
|1810 мм
|Колісна база
|3140 мм
|Макс. маса причепа
|3500 кг
Сам виробник називає Q9 «найбільшим автомобілем, що коли-небудь потрапляв до серійної пропозиції марки».
Що під капотом
На старті продажів Q9 пропонують із бензиновим… точніше, з дизельним 3,0-літровим двигуном V6 TDI. Усі версії з цим мотором оснащені повним приводом quattro, а також системою м’якого гібрида (MHEV plus).
|Характеристика
|Базова версія
|Альтернатива
|Двигун
|3.0 V6 TDI
|3.0 V6 TDI
|Потужність
|299 к. с. (220 кВт)
|245 к. с. (180 кВт)
|Крутний момент
|630 Н·м
|500 Н·м
|Привід
|quattro
|quattro
Система м’якого гібрида включає стартер-генератор, літій-залізо-фосфатний (LFP) акумулятор та електрично приводжуваний компресор (EPC), який допомагає згладити роботу двигуна й підвищити ефективність. Повноцінної підзарядки від розетки (PHEV) для стартових версій виробник поки не заявляв.
Салон і комфорт
У стандартній комплектації Q9 розрахований на сім пасажирів. За доплату доступна шестимісна конфігурація з двома окремими кріслами в другому ряду, що регулюються електрично. Передні спортивні сидіння отримали вентиляцію та функцію масажу, а клімат-контроль став п’ятизонним.
Окремою гордістю Audi називає панорамний скляний дах площею понад 1,5 м² — найбільший в історії марки. Він може оснащуватися електрохромним склом зі змінною прозорістю, синхронізованим із системою фонового підсвічування салону. Двері — з електроприводом і датчиками наближення.
Технології та освітлення
Q9 став справжнім полігоном для нових технологій Audi. Уперше застосовано вигнуті цифрові OLED-ліхтарі ззаду — найбільший подібний елемент у моделях бренду. Спереду доступні матричні фари Digital Matrix LED на базі мікросвітлодіодів, а покажчики поворотів можуть проєктувати світлові сигнали просто на дорожнє покриття під час маневрів.
Серед асистентів — система Adaptive Cruise Assist Plus із можливістю руху без рук на кермі на швидкості до 130 км/год на окремих ділянках доріг у США, Канаді та Німеччині.
Ціна та старт продажів
Базова вартість Audi Q9 стартує від 108 400 євро. Замовлення відкрили наприкінці липня 2026 року, а перші поставки автомобілів клієнтам заплановані на листопад 2026-го. Офіційні ціни для окремих ринків компанія оголосить ближче до початку продажів.