Наступник GTA 5: нова частина легендарної гри вже знаходиться у розробці

Американський розробник Rockstar Games порадував шанувальників серії мультиплатформенних ігор Grand Theft Auto двома добрими новинами. По-перше, стало відомо, що п’ята частина легендарної франшизи вийде на платформах PlayStation 5 та Xbox Series S/X вже 15 березня.





Там GTA 5 буде підтримувати частоту кадрів до 60 FPS, роздільну здатність до 4K і трасування променів. Крім того, розробники підвищили якість текстур та дальність промальовування. Також буде надана можливість перенесення збережень із Xbox One та PS4.

Друга новина ще більш хвилююча. У своєму блозі студія Rockstar Games підтвердила, що вже ведеться розробка нової частини GTA. Жодних подробиць поки що немає, але розробники зазначили, що планують перевершити за очікуваннями свої попередні проекти. Інсайдери ж вважають, що реліз відбудеться 2024 року.

«Багато хто з вас запитує нас про нову гру в серії Grand Theft Auto. З кожним новим проектом, за який ми беремося, ми намагаємось значно просунутися далі за те, що ми робили раніше. І ми раді підтвердити, що активна розробка наступної частини серії Grand Theft Auto йде повним ходом», — заявили в Rockstar Games.

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