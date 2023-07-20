Стала відома дата виходу Resident Evil 9 та ще однієї частини гри

Компанія Capcom готує кілька великих анонсів з франшизи Resident Evil, у тому числі дев’ятої номерної частини, яка вийде вже в 2025 році. Про це повідомив відомий інсайдер Dusk Golem.

Згідно з джерелом, Resident Evil 9 буде представлена ​​публіці наступного року. Подробиці про сюжет і геймплей гри поки не розкриваються.

Крім того, Dusk Golem стверджує, що до кінця поточного року Capcom анонсує іншу гру, реліз якої очікується восени 2024 року. Назва та жанр цього тайтлу поки що невідомі. Раніше в мережі обговорювалося, що компанія розробляє ремейк Resident Evil: Code Veronica, який продовжує сюжет другої частини.

Інсайдер також заявив, що знає про плани Capcom щодо франшизи Resident Evil до 2029 року. Однак він не став ділитися цією інформацією, щоб не порушувати домовленості із джерелами.

Франшиза Resident Evil є однією з найуспішніших та найпопулярніших серій ігор у жанрі survival horror. Перша частина вийшла в 1996 році, і з того часу було випущено понад 25 ігор з цього всесвіту.