Розкрито вартість PlayStation 5 Slim

Sony представить компактну версію PlayStation 5 зі знімним дисководом до кінця 2023 року. Про це повідомляє видання eXputer, посилаючись на матеріали судової справи Федеральної торгової комісії США (FTC) проти злиття Microsoft та Activision Blizzard.

Згідно з матеріалами, наданими суду з боку Microsoft, нова приставка Sony отримає назву PlayStation 5 Slim і матиме тонший корпус і знімний дисковод. Анонс та реліз пристрою, за даними IT-гіганта, відбудуться до кінця 2023 року. Новинка надійде на прилавки магазинів із цінником $399.

У eXputer вважають оголошену вартість пристрою “несподіваною”. Справа в тому, що за ті ж $399 компанія Sony вже продає PlayStation 5 Digital Edition без дисководу. Поява нового пристрою в серії з тим самим цінником поставить під питання позиціонування старого.

Посилаючись на чутки, eXputer пише, що в 2024 Sony зовсім перестане випускати існуючі версії PlayStation 5. Тобто версія Slim замінить на ринку Digital Edition, а неанонсована модель Pro стане альтернативою базової PlayStation 5 з дисководом.