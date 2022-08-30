Розробники офіційно анонсували нову частину гри Mafia

Генеральний менеджер Hangar 13 Роман Хладік в інтерв’ю до 20-річчя оригінальної Mafia: The City of Lost Heaven оголосив про створення нової частини гри.





«Я радий підтвердити, що ми розпочали роботу над абсолютно новим проектом Mafia!» – Заявив Хладік.

Незабаром цю інформацію також підтвердили у Twitter-акаунті 2K, видавця проектів серії Mafia.

За словами Хладіка, до виходу нової частини гри ще залишається кілька років, і наразі немає жодних подробиць про проект.

Згідно з чутками, що раніше з’являлися, дія гри проходитиме на Сицилії. Сюжет розповість про сім’ю дона Сальєрі, відомого по першій частині Mafia та її рімейку.

Крім того, на честь 20-річчя першої гри з 1 по 5 вересня Mafia: The City of Lost Heaven можна буде забрати безкоштовно у Steam.