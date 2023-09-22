Опубліковано перші рецензії на Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Журналісти в захваті від доповнення для рольового екшену Cyberpunk 2077. Недаремно чекали три роки.

Середні оцінки на агрегаторах рецензій Metacritic та OpenCiritic понад 90 балів. Рецензії на Phantom Liberty винятково позитивні. DLC високо оцінили всі видання.

До переваг Phantom Liberty відносять захоплюючий сюжет, яскравих і харизматичних персонажів, безліч цікавих місій, глибокий геймплей, приголомшливу графіку, відмінну нову музику і безліч нових здібностей для героя. Разом із DLC Cyberpunk 2077 стає по-справжньому величезною грою, в якій без проблем можна провести понад 100 годин.

Phatom Liberty називають ідеальним завершенням сюжетної лінії Cyberpunk 2077. А інші порівнюють Phantom Liberty із DLC Blood & Wine для The Witcher 3.

У GamingBolt заявили, що: ” Phantom Liberty – те, чим мав стати Cyberpunk 2077 три роки тому “.