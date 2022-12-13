Одна з найкращих ігор року вийшла безкоштовно на Android та iOS

Наприкінці цього літа вся гральна спільнота буквально вибухнула після релізу Vampire Survivors. Це інді-проект із піксельною графікою та простим, але захоплюючим геймплеєм. Необхідно відбивати атаки ворогів протягом півгодини. При цьому персонаж атакує сам, а гравцеві потрібно лише переміщатися по полю бою та вибирати спорядження, яким він буде шматувати монстрів.

Будьте впевнені, що з першої спроби досягти мети у вас не вийде. Однак після кожного заходу ви прокачуєте персонажів, набираєтеся досвіду і, як наслідок, підбираєтеся до потрібного результату ближче.

Донедавна Vampire Survivors була доступна тільки на ПК, але під час церемонії Game Awards було оголошено про реліз проекту на мобільних пристроях.

Вже зараз VS можна завантажити на пристрої під керуванням Android та iOS. На телефоні вона грається так само бадьоро, як і на ПК. До того ж поширюється гра абсолютно безкоштовно, а за рахунок піксельної графіки швидко працює навіть на найпростіших смартфонах. Коротше кажучи, спробуйте! Залишаємо для вас посилання на скачування:

Завантажити Vampire Survivors для iPhone (App Store)