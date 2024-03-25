Творець Minecraft працює над новою грою в схожому стилі

Творець популярної комп’ютерної гри Minecraft Маркус Перссон, також відомий у мережі під ніком Notch, опублікував кадри з нового проєкту. Скріншоти з’явилися в X (колишній Twitter).

Інформації про проєкт мало. У мережі його прозвали “Minecraft 2”, хоча зв’язку з цією легендарною грою чекати не варто. Notch пише, що робить проєкт для себе і не сподівається на велику підтримку фанатів. Проте ігрова спільнота чекає на реліз і підтримує автора в соцмережах.

Скріншот з гриджерело: X/Twitter

За жанром очікується лутер-шутер у дусі Borderlands. У ньому будуть елементи класичних RPG і популярних у наші дні екшен-ігор. Вогнепальної зброї і щитів не буде, замість них геймери отримають світ з унікальними мечами і захисними плащами. Як рольову ігрову систему обрано d20.

Скріншоти з нової гри Маркуса Перссона. Фото: X/Twitter

Елементи геймплея і локації дадуть змогу відчути ностальгію любителям ігор минулого. Дата виходу нового проекту Перссона поки невідома.

Раніше в Minecraft раптово з’явилася нова зброя ближнього бою – нею стала булава (англійською – Mace). Це перше подібне оновлення за останні 6 років.