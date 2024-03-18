В Minecraft додали нову зброю: це вперше за 6 років

У Minecraft раптово з’явилася нова зброя ближнього бою – нею стала булава (англійською – Mace). Це перше подібне оновлення за останні 6 років, йдеться в ролику на офіційному YouTube-каналі Minecraft.

Булаву можна використовувати як зброю проти інших гравців і мобів. У відео нижче розкрили її головну особливість. Нанесена булавою шкода збільшується залежно від висоти, з якої падає гравець.

Ще один цікавий факт – у разі вдалої атаки сам гравець не постраждає під час падіння. Шкода, яку він міг би отримати, буде гаситися.

Ентузіаст вирішив випробувати нову зброю на Ендер-драконі. Одна з його атак якраз підкидає в повітря. У результаті фінального боса вдалося завалити за допомогою одного удару.