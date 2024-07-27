S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли: відома причина та нова дата виходу

Студія GSC Game World випустила заяву, в якій повідомила, що реліз шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl переноситься з 5 вересня на 20 листопада 2024 року. З нагоди анонсу розробники опублікували невеликий трейлер.

Причиною перенесення називають бажання привести гру в більш прийнятний стан, зокрема, розробники хочуть усунути баги.

«Ми знаємо, що ви втомилися чекати і ми щиро цінуємо ваше терпіння. Ці два додаткові місяці дозволять нам виправити більше «несподіваних аномалій» або просто багів, як ви їх називаєте», – GSC Game World.

Автори шутера обіцяють, що 12 серпня буде опубліковано велику кількість нових матеріалів щодо гри, включно з інтерв’ю та відео з кадрами ігрового процесу. Мають показати проходження одного з квестів.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl поки заявлена тільки для консолей Xbox Series X/S і ПК. У день виходу шутер стане частиною підписки Game Pass.