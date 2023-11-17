GTA 6 можуть анонсувати вже на початку грудня

Прем’єра дебютного трейлера GTA 6 може відбутися 7 грудня 2023 року під час церемонії вручення премії The Game Awards. Про це повідомляє австралійський підрозділ видання Kotaku.

У своєму судженні журналісти спираються на те, що розробники GTA 6 – студія Rockstar Games – увійшла до списку учасників консультативної ради The Game Awards. Тобто Rockstar Games точно з’явиться на заході, що підвищує шанси на показ трейлера нової гри.

Крім Rockstar Games членами консультативної ради The Game Awards у 2023 році стали багато інших видатних представників ігрової індустрії. Наприклад, медійний японський геймдизайнер Хідео Кодзіма, президент Nintendo of America Даг Боузер, генеральний директор Ubisoft Ів Гіймо і не тільки.

Згідно з інформацією на сайті заходу, консультативна рада виконує виключно партнерську функцію. Члени цього підрозділу не беруть участі та не впливають на вибір номінантів і переможців премії.