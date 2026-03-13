EA оголосила безкоштовний тиждень у Battlefield 6 на честь старту другого сезону

Компанія Electronic Arts анонсувала масштабну акцію для шанувальників шутерів. Протягом цілого тижня геймери зможуть абсолютно безкоштовно грати у Battlefield 6 на ПК та консолях поточного покоління.

Коли почнеться та як зіграти

Пробний період стартує 17 березня о 14:00 за київським часом і триватиме до 24 березня. Ця подія приурочена до запуску другого сезону гри.

Щоб долучитися до масштабних боїв, необхідно встановити клієнт безкоштовної гри Battlefield: REDSEC. Після завантаження оновлення з новим сезоном у головному меню з’явиться опція запуску пробної версії Battlefield 6. Хоча сюжетна кампанія залишиться закритою, розробники нададуть доступ до значної частини мультиплеєрного контенту. Важливо, що весь здобутий прогрес та розблокована зброя збережуться на акаунті після завершення акції.

Що буде доступно: три спеціальні плейлисти

Під час безкоштовного тижня гравці зможуть випробувати свої сили в кількох форматах:

All-Out Warfare: Масштабні бої з технікою (режими Conquest, Breakthrough та Escalation), які розгорнуться на чотирьох картах: Contaminated, Hegental Base, Eastwood та Mirak Valley.

Casual Breakthrough: Менш напружений режим, який ідеально підійде для новачків. У ньому беруть участь 16 реальних гравців та 32 боти, що дозволяє спокійно вивчити механіки гри.

Акція пройде на ПК, Xbox Series X/S та PlayStation 5.