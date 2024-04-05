Epic Games роздає дві круті ігри: про злодія та колонізатора

Один із найбільших ігрових магазинів Epic Games Store анонсував безкоштовну роздачу двох популярних проєктів. Цього тижня користувачі можуть отримати The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition і Thief.

The Outer Worlds – популярна науково-фантастична рольова гра, розроблена Obsidian Entertainment. Ця ж студія створила легендарний Fallout: New Vegas.

“Ви прокидаєтеся після десятків років гібернації на кораблі поселенців, який зник на шляху до земної колонії на краю галактики, і опиняєтеся в центрі масштабної змови, що загрожує існуванню колонії. Досліджуйте різні планети й області Альціона, зокрема загадковий астероїд Горгон і дивовижні винокурні Ерідана. Створений персонаж зможе вплинути на хід історії, зустрічаючи численні угруповання, які борються за владу“, – з опису гри.

Thief – захоплива гра в жанрі стелс-екшен, у якій ви станете вправним злодієм, що орудує в темному місті.

“Приміряйте на себе оповитий тінню вигляд Гарретта, похмурого і самотнього неперевершеного майстра злодійських навичок. Немає нічого, що було б вам не під силу: ні найскладніші пограбування, ні найнадійніше захована здобич, ні найретельніше охоронювані секрети“, – з опису гри.

Обидві гри можна отримати до вечора 11 квітня.