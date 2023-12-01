S.T.A.L.K.E.R. 2 показали в новому трейлері, який присвячений сюжету гри

Не секрет, що серед українських геймерів серія S.T.A.L.K.E.R. користується величезною популярністю. Їй присвячені десятки книжок, сотні фан-артів, перша частина франшизи та сюжетні доповнення для неї досі улюблені фанатами. Тому немає нічого дивного, що анонс прямого продовження змусив любителів віртуальних розваг завмерти в очікуванні дива. Не так давно в мережі з’явився новий трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Показ ролика відбувся під час трансляції PC Gaming Show: Most Wanted. Саме відео присвячене сюжету проєкту. Трейлер, який триває майже дві з половиною хвилини, охоплює деякі кат-сцени з прийдешнього блокбастера, а також дає подивитися на персонажів гри – Фауста, Скіфа, Бродягу, Даліна і Коршунова.

Не менш цікавий і інший факт. Шутер від GSC Game World заробив нагороду “Найбільш очікувана гра”. Причому отримав він її від по-справжньому авторитетного журі, до якого входило 70 осіб. Серед них такі імениті особистості, як Тім Шейфер і Сід Мейєр.

трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl створюється на потужному рушії Unreal Engine 5 і має вийти в першому кварталі 2024 року. Насолодитися бойовиком зможуть власники Xbox Series S/X і PC. Про порт на PlayStation 5 не повідомляється.