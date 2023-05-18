Гра GTA 6 може вийти вже наступного року – на це натякнула компанія-видавець франшизи Take-Two у своєму квартальному звіті, повідомляє портал IGN .

Take-Two заявила про те, що наступного фінансового року планує досягти рекордного виторгу в розмірі $8 млрд завдяки виходу «кілька блокбастерів, які зададуть нові стандарти в індустрії». Період, про який йдеться, триватиме з 1 квітня 2024 року до 31 березня 2025 року. Зазначається, що минулого фінансового року Take-Two заробила трохи більше $5 млрд.

Незважаючи на те, що видавець відкритим текстом не згадує GTA, важко уявити іншу франшизу, яка може забезпечити компанії такі значні результати. Як зазначає IGN, щоб досягти запланованих показників Take-Two необхідно купити іншу велику компанію, подвоїти кількість ігор, що виходять, або, нарешті, випустити GTA 6, на яку давно чекають фанати серії.

Попередня частина франшизи, GTA 5, побачила світ у 2013 році.