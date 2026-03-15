Культовый мод Zombie Panic! для оригинальной Half-Life добрался до Steam

Ще до того, як серія Left 4 Dead здійснила революцію в жанрі кооперативних ігор, існувала Zombie Panic! — унікальна модифікація для першої Half-Life. Її концепція була простою, але неймовірно захопливою: група вцілілих протистоїть одному зомбі, яким керує живий гравець. Головна деталь полягала в тому, що кожен убитий перетворювався на нежить, поступово схиляючи шалька терезів на бік монстрів, аж поки серед живих не залишалася лише одна людина.

Історія повернення: Оригінальний мод вийшов на платформі ModDB ще у 2004 році. Згодом з’явилася Zombie Panic! Source — покращена версія на рушії Half-Life 2. А от класична модифікація дісталася до магазину Steam лише зараз.

Причиною цього стало масштабне оновлення до 25-річчя Half-Life, яке вийшло у 2023 році. Воно зламало технічну сумісність і викликало купу проблем у роботі мода. Коли провідний програміст студії Zombie Panic Team взявся за виправлення багів, робота переросла у повне переписування вихідного коду, а згодом — у створення абсолютно нової, розширеної версії гри.

Що нового в Steam-версії Zombie Panic!:

Візуальний апгрейд: Нові моделі персонажів, перероблене озброєння та покращені анімації.

Оновлені локації: Карти отримали кращу графіку та нові зони.

Система втоми: Вцілілим тепер потрібно стежити за диханням — персонажі виснажуються при надмірних навантаженнях.

Зомбі-бачення (Zombie Vision): Гравці, які грають за нежить, отримали здатність підсвічувати місцеперебування людей.

Хардкорний режим: Механіка з Zombie Panic! Source, що підвищує напругу завдяки небезпечнішим зомбі та жорстким лімітам часу.

Інтеграція зі Steam Workshop: Повна підтримка Майстерні для завантаження користувацького контенту.

Розробники не виключають додавання нових режимів у майбутньому. Завантажити оновлену Zombie Panic! можна на новій сторінці у Steam, проте для запуску мода знадобиться куплена копія оригінальної Half-Life.