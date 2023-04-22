Вчені прирівняли залежність від мобільних та відеоігор до психічного розладу

Всесвітня організація охорони здоров’я прирівнює залежність від мобільних та відеоігор до психічного розладу. Чи можуть ігри справді нашкодити здоров’ю? Все не так однозначно.

Звісно, ​​не кожен, хто збирає «три до ряду», – ігроман. Для діагностування залежності потрібні такі симптоми:

нездатність контролювати бажання грати;

вибір ігор на шкоду всім іншим заняттям та зобов’язанням;

відмова від припинення гри навіть якщо є побічні ефекти.

Є дослідження, які не виявили зв’язку між відеоіграми та, наприклад, розвитком жорстокості. Однак розглянемо, чому вчені вважають, що геймінг може негативно впливати на наше життя.

1. Ігри можуть викликати звикання

Основою геймплею більшості мобільних ігор є безліч дрібних дій, які приносять швидкий результат. Але наш мозок не розрізняє віртуальні та реальні цілі, тому вирощена на онлайн-фермі грядка овочів призводить до викиду дофаміну, такого ж, якби ви, наприклад, бігали на доріжці у спортзалі. А в результаті ми «підсідаємо» на простий і приємний спосіб отримання дофаміну.

До речі, можна помітити, що перші кілька рівнів в іграх дуже прості, а деякі завдання виконуються менше, ніж за хвилину. Це потрібно для того, щоб ви встигли інвестувати в гру чимало сил та часу. Чим більше ви вкладете, тим важче вам розлучатиметься з грою.

Ще більш підступний хід – створення інтригуючого наративу, у фіналі якого на вас чекає розгадка. Це практично гарантує те, що ви проведете за грою багато часу, щоб не залишати сюжет незавершеним.

Так, британська компанія Delamere, що займається проблемою адиктивної поведінки, опублікувала звіт про ігрову залежність за 2022 рік (Gaming Addiction Report 2022), де зробила висновок, що найнебезпечнішими для розвитку залежності є ігри-симулятори на зразок The Sims і Animal Crossing.

А систематичний огляд і метааналіз, що оцінює 53 дослідження, проведені з 2009 по 2019 рік, за участю 226 247 осіб у 17 різних країнах, вивів, що поширеність ігрового розладу в усьому світі склала 3,05%, що можна порівняти з обсесивно-компульсивним розладом і деякими залежностями, пов’язаними із психоактивними речовинами. Вчені оцінюють, що 3–4% геймерів у світі залежать від відеоігор, а це означає, що від них може страждати до 60 мільйонів людей або більше.

2. Ігри викликають тривогу

Багато мобільних ігор постійно запускають обмежені за часом події. Це схоже на стратегію знижок та лімітованих серій у рекламі, коли у споживачів створюється відчуття нестачі товару та необхідності термінової покупки.

Але проблема в тому, що ці події відбуваються в реальному часі, у цілодобовому режимі та без вихідних. У гравців це викликає тривогу та страх упущеної вигоди, що змушує їх грати більше та частіше.

3. В іграх є приховані платежі

Хоча багато мобільних ігор за замовчуванням безкоштовні, розробники отримують прибуток від покупок у грі. Тобто ви можете заплатити реальні гроші та отримати рідкісний предмет, підвищений рівень здоров’я та ін.

Причому ігри влаштовані таким чином, що на певному рівні ви впретися в стелю і для подальшого розвитку вам доведеться заплатити за ресурси .

Крім того, у багатьох іграх є конкуренція за ресурси чи очки, і в цій боротьбі виграють ті, хто віддав гроші та забезпечив собі швидший прогрес.

Нарешті, у запалі гри ви можете непомітно витратити досить велику суму.

4. Ігри небезпечні для фізичного здоров’я

За грою дуже просто втратити рахунок часу і не помітити, що ви застигли в одній позі зі смартфоном в руках, пропустили обід або знехтували іншими потребами організму.

Все це здатне завдати шкоди здоров’ю, зокрема – призвести до проблем з опорно-руховим апаратом та зором, оскільки ви нехтує фізичною активністю.