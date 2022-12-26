Epic Games роздає розширену версію гри Death Stranding безкоштовно

Після оновлення Epic Games Store гра Death Stranding стала безкоштовною , і тепер гравці можуть додати її до своєї бібліотеки.

Проект за авторством Хідео Кодзими розкриває тему розставання та зв’язку людей. Головним героєм гри є кур’єр Сем, який подорожує по зруйнованих Сполучених Штатах і відновлює контакти між частинами цивілізації, що вижили. На своєму шляху герой зустрічає перешкоди у вигляді географічних особливостей різних аномалій та інших людей.

Гра буде доступна безкоштовно протягом доби, до 26 грудня 19:00. Після цього почнеться роздача іншої гри.

Минулого разу в рамках акції можна було отримати безкоштовно Metro: Last Light Redux.

Раніше стало відомо, що нова гра Хідео Кодзими Death Strandind 2 вийде не раніше 2024 року. Геймдизайнер розкрив подробиці нової частини.