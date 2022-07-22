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Naughty Dog опублікували нове відео при римейк The Last of Us

22.07.2022
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The Last of Us

Схоже, в Naughty Dog і Sony втомилися від витоків по ремейку The Last of Us і нарешті опублікували перше офіційне відео, в якому розповіли про тайтл. Також у ролику можна побачити порівняння римейка з оригіналом.

За словами Ніла Дракманна та інших розробників, ремейк повністю передасть дух оригіналу, проте запропонує гравцям абсолютно новий погляд на гру завдяки технічним можливостям PlayStation 5.  Нас очікує повне 4K в 60 кадрів/секунду та підтримка HDR.

Ще в римейку буде спеціальний режим для спідраннерів, перероблений штучний інтелект ворогів, купа бонусного одягу для Еллі та Джоела та широкий функціонал налаштувань доступності.

Реліз ремейку The Last of Us на PlayStation 5 відбудеться 2 вересня, а потім гра вийде і на PC.

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22.07.2022
Менше хвилини
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