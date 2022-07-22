Цього серпня виходить серіал про Майка Тайсона

Стрімінговий сервіс Hulu після невеликого тизера в червні опублікував у мережі повноцінний трейлер біографічного міні-серіалу Mike, присвяченого життю та кар’єрі легендарного боксера Майка Тайсона.





Шоу отримає вісім епізодів, а роль Тайсона виконав Треванте Роудс, відомий за картиною “Місячне світло” Баррі Дженкінса.

Шоураннером виступив Крейг Гіллеспі (“Тоня проти всіх”), сценарій написав Стівен Роджерс (“Тоня проти всіх”), а одним із виконавчих продюсерів стала Марго Роббі. У шоу також зіграли Харві Кейтель (тренер Тайсона), Лора Геррієр, Рассел Хорнсбі та Лі Юбенкс.

Прем’єра Mike очікується 25 серпня.