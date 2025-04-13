Підліток приніс живу курку на показ “Minecraft у кіно”

«Minecraft у кіно» продовжує зводити з розуму сотні тисяч фанатів, які влаштовують справжній хаос у кінотеатрах. Хтось навіть додумався принести на показ справжню курку.

Чого тільки не влаштовують на сеансах «Minecraft у кіно». Дорослі фанати аплодують тому, що відбувається, діти пояснюють далеким від геймінгу батькам деталі, а підлітки просто божеволіють, розкидаючи попкорн під час овацій з будь-якого приводу. Особливо глядачів підкорила сцена з дитиною-зомбі верхи на курці. Одного фаната кадр так вразив, що на перегляд фільму він прийшов у компанії живої курки. Щоправда, додивитися «Minecraft у кіно» з пернатою супутницею йому не вдалося – він і його компанія влаштували безлад у залі, після чого поліція вигнала їх із кінотеатру.

Прем’єра «Minecraft у кіно» з Джейсоном Момоа і Джеком Блеком відбулася 4 квітня. Картина не вразила ні критиків, ні навіть глядачів: оцінка від останніх склала всього 6/10. Але це не завадило новинці зірвати банк і заробити понад $301 млн лише за чотири дні з релізу, показавши найуспішніший старт серед фільмів за відеоіграми.